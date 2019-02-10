Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin Yatırım Bedelinin 850 Milyon Liraya...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin yatırım bedelinin 850 milyon liraya indirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin yatırım bedelinin 850 milyon liraya indirildiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA
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