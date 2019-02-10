Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin Yatırım Bedelinin 850 Milyon Liraya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin Yatırım Bedelinin 850 Milyon Liraya...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin yatırım bedelinin 850 milyon liraya indirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin Yatırım Bedelinin 850 Milyon Liraya..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin yatırım bedelinin 850 milyon liraya indirildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, AKM, Güncel
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