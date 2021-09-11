Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan MUSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Taksim'e geçti. Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından Taksim'den ayrıldı.

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