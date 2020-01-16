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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'ni 2020 yılı sonuna kadar tamamlıyoruz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'ni 2020 yılı sonuna kadar tamamlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'ni 2020 yılı sonuna kadar tamamlıyoruz." - ANKARA
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