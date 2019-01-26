Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Antep'e Gelişinin 86. Yıldönümünde Gaziantep'te
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıldönümünde partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için kente geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Atatürk
'ün Gaziantep
'e gelişinin 86. yıldönümünde partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için kente geldi.
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıldönümü kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Şehrin bir çok noktasında Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıldönümü kutlamaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı için kente geldi.
Gaziantep Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını için Karataş
Spor Salonuna hareket etti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
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