Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Antep'e Gelişinin 86. Yıldönümünde Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Antep'e Gelişinin 86. Yıldönümünde Gaziantep'te

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Antep'e gelişinin 86. yıldönümünde Gaziantep'teGAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıldönümünde partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için kente geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Antep'e gelişinin 86. yıldönümünde Gaziantep'te

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıldönümünde partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için kente geldi.
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıldönümü kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Şehrin bir çok noktasında Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıldönümü kutlamaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı için kente geldi.
Gaziantep Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını için Karataş Spor Salonuna hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

Politika
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