Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ün Partisiyiz, Diyenler Yerlerde Sürünüyor Çünkü Onlar Atatürk'ü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ün Partisiyiz, Diyenler Yerlerde Sürünüyor Çünkü Onlar Atatürk'ü...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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