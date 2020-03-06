Cumhurbaşkanı Erdoğan (ateşkes ile ilgili):

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için geldiği Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendiği konuşmada Rusya ile yapılan ateşkes hakkında konuşarak, "Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur" dedi. Ayrıca korona virüsü hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ara sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami içerisinde vatandaşlara seslendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Rusya ile yapılan ateşkesten bahsederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 3 Ayların içerisinde yaptığımız, yapılan tüm ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizi Ramazanı-ı Şerif'e yine aynı dua ve niyazla ulaştırsın. Bu süreçte Barış Pınarı bir taraftan, İdlib'te bir taraftan, Libya'da kahraman ordumuzun askerimizin büyük mücadeleleri oluyor. En sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibariyle ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bu neticeye vardık. Ayın 15'inden itibaren bu işin detayları konuşulacak.



Çamlıca Camisi bu asrın en önemli bir mührü. Bunun arkasında İnşallah Levent'te başlayan camimiz var. 2 - 3 yıl içerisinde orası da bitmiş olacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca korona virüsü konusunda vatandaşları uyararak, "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Malum dünyada korona virüsü salgını var. Bu salgın sebebiyle Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir" diye konuştu. - İSTANBUL