Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes kararına ilişkin konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes kararına ilişkin konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes kararına ilişkin konuştu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın aldığı ateşkes kararına ilişkin, "Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes kararına ilişkin konuştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın aldığı ateşkes kararına ilişkin, "Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs konusunda vatandaşları da uyararak "Bu ara sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami içerisinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Rusya'nın aldığı ateşkes kararına ilişkin, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 3 Ayların içerisinde yaptığımız, yapılan tüm ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizi Ramazanı-ı Şerif'e yine aynı dua ve niyazla ulaştırsın. Bu süreçte Barış Pınarı bir taraftan, İdlib'te bir taraftan, Libya'da kahraman ordumuzun askerimizin büyük mücadeleleri oluyor. En sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibariyle ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve böylece Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bu neticeye vardık. Ayın 15'inden itibaren bu işin detayları konuşulacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONA VİRÜSÜ KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca korona virüsü konusunda vatandaşları uyararak, "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Malum dünyada korona virüsü salgını var. Bu salgın sebebiyle Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir" diye konuştu.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:38:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes kararına ilişkin konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]