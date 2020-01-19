Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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