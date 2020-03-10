Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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