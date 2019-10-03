Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atilla Kıyat" adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atilla Kıyat" adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı "Atilla Kıyat" adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı "Atilla Kıyat" adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Atilla Kıyat" kullanıcı isimli şüphelinin, 1 Ekim 2019'da, Twitter'daki hesabından "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir..." şeklinde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu paylaşımın TCK'nin 106. maddesinde düzenlenen "tehdit" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, şikayete konu paylaşımında her ne kadar Cumhurbaşkanımızın adını zikretmemiş olsa da paylaşımın bütünü ve altındaki yorumlarla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır.

Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50+1'den 40+1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onayladığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil.' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."

Dilekçede, şüpheli hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması talep edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Atilla Kıyat, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atilla Kıyat" adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]