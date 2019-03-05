Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız Adımlarla (Eyüpsultan'da) Tapu Sorununu Büyük Ölçüde Çözdük....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız Adımlarla (Eyüpsultan'da) Tapu Sorununu Büyük Ölçüde Çözdük....

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız adımlarla (Eyüpsultan'da) tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederlerler bunu da bilmenizi isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız adımlarla (Eyüpsultan'da) tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederlerler bunu da bilmenizi isterim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşilpınar, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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