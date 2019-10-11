Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız"

-"Terör yüzyılımızın vebasıdır. Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz"

-"Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir"

-"Tek amacımız oradaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır"

-"Batı ve Amerika hep birlikte söyledikleri şu: 'Siz Kürtleri öldürüyorsunuz.' Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil terör örgütleriyledir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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