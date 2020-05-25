Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor."
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:21 Kaynak: AA
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