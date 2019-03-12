Cumhurbaşkanı Erdoğan Avcılar'da Konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamd ediyorum.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamd ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar Girişi İspark Alanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmaya Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak başladı. Alanı dolduran vatandaşlara, "Biz sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık ama CHP zihniyetinin yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir. Artık Avcılar bunlardan çok çekti. 31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Artık gelin Avcılar'da da bu 4Ç'den kurtulalım" dedi.



"İSTANBUL'A AŞKLA HİZMET VERDİĞİMİZ İÇİN YORULMADIK"



Bu şehrin dertlisi olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çünkü biz bu şehir için kırk yıldır gece gündüz çalıştık. Çalışıyoruz. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. Bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk sebebidir. Rabbime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Neşet Ertaş ne diyor, 'Aşk ile çalışan yorulmaz' Biz de aklımız erdiğinden beri İstanbul'a aşkla özellikle çeyrek asırdır, İstanbul'a aşkla hizmet verdiğimiz için yorulmadık. İstanbul Büyükşehir için yine ülkemize yine İstanbul'a hizmet etmekten yorulmayan bir yol arkadaşımı Binali Yıldırım kardeşimizi İstanbul'a Büyükşehir adayı olarak gösterdik. Avcılar maalesef CHP'li belediyeler elinde çok zaman kaybetti. Bu zamanı telafi etmek için Avcılar'da Binali kardeşimin yanına İbrahim Ulusoy kardeşimizi genç dinamik bir aday olarak gösterdik." i



Avcılar'da yapacakları hizmetleri sıralayan Erdoğan, "İlçemizde şu anda bulunduğumuz yerde bir kent meydanı oluşturacağız. Büyük bölümünü ağaçlandıracağımız, ortasına da bir saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı bir yürüme köprüsü ile İstanbul Üniversite girişinde oluşturacağımız diğer meydanla buluşturacağız. Bu köprünün asma ayağında gençlerimiz için bir dijital kütüphane kuracağız. Bu meydanı üç duraklı bir füniküler hatla ambarla sahiline bağlayacağız. Ambarlı sahilini, ise yat limanı konser alanları kumsal spor tesisleri millet kıraathanesiyle avcıların vitrini haline getireceğiz" dedi.



- İstanbul

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