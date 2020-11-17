Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak...
17.11.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun olarak yıl sonuna kadar kapalı kalacak." - ANKARA
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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