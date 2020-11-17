Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun olarak yıl sonuna kadar kapalı kalacak." - ANKARA

Güncel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak... - Son Dakika

Son Dakika

Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi

ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı

İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor

Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı

Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı

Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım

Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler