Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak...

17.11.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun olarak yıl sonuna kadar kapalı kalacak." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AVMler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler gibi işletmeler çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak... - Son Dakika


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