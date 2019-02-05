Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Başta Vize Serbestisi Olmak Üzere 18 Mart Mutabakatından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Başta Vize Serbestisi Olmak Üzere 18 Mart Mutabakatından...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Güncel
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