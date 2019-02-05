Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Başta Vize Serbestisi Olmak Üzere 18 Mart Mutabakatından...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Avrupa Birliği
, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:27 Kaynak: AA
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