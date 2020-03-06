Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan 'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem