Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i karşılaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile selamlaşması Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i karşılaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile selamlaşması
Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Son Dakika Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir