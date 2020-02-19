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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur"
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