Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Göç Sorunu Noktasında Vermiş Olduğu Söz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Malta Cumhurbaşkanı Preca ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:59 Kaynak: AA
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