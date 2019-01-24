Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Göç Sorunu Noktasında Vermiş Olduğu Söz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Göç Sorunu Noktasında Vermiş Olduğu Söz...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Malta Cumhurbaşkanı Preca ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Malta Cumhurbaşkanı Preca ortak basın toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile baş başa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye göç sorunu noktasında vermiş olduğu söz yerine gelmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce bizlere 3 artı 3, 6 milyar avro olarak verilmiş olan sözün ne yazık ki şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk İstismarında Acı Tablo! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:29:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Göç Sorunu Noktasında Vermiş Olduğu Söz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]