Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim muhatabımız ve dengimiz değildir (2)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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