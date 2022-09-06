Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok.' - Son Dakika
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