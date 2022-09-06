Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

06.09.2022 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla ilgili açıklama: Türkiye için herhangi bir sıkıntı bulunmuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla ilgili açıklama: Türkiye için herhangi bir sıkıntı bulunmuyor
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." - Son Dakika
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