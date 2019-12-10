Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum."
Son Dakika G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl devam eder? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İdolünüz kim?" diye sordular, verdiği yanıt salonda büyük alkış aldı Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti