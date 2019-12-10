Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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