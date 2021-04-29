Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, şu isimler hazır bulundu: "Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Hayrat Vakfı Avrupa Temsilcisi Mehmet Köroğlu, Avrupa Ehlibeyt Federasyonu Genel Başkanı Fuat Mansuroğlu, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Komite Başkanı Burhan Sağlam ve Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler."

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