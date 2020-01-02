Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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