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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü."
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