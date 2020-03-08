Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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