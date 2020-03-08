Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."
Son Dakika Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi