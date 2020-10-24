Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor"
24.10.2020 15:06
AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (5)
Erdoğan: " Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek."
Son Dakika Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı