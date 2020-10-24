Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor" - Son Dakika

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (5)

Erdoğan: " Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek."