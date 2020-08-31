Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu voleybolcuları tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Kızlar Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telgrafı gönderdi.