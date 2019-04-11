Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Tebrik Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir. Cumhurbaşkanımız ayrıca Taha Akgül'ü telefonla arayarak, başarısından dolayı kutlamıştır" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
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