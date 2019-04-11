Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Tebrik Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
, Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül
'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir. Cumhurbaşkanımız ayrıca Taha Akgül'ü telefonla arayarak, başarısından dolayı kutlamıştır" denildi. - ANKARA
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