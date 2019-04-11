Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir. Cumhurbaşkanımız ayrıca Taha Akgül'ü telefonla arayarak, başarısından dolayı kutlamıştır" denildi.



(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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