Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

30.03.2022 23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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