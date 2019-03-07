Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Kamal'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Kamal'ı Tebrik Etti

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Gu¨reş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Kamal'ı Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Gu¨reş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Gu¨reş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kamal'a kutlama telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:39:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Kamal'ı Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]