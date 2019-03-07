Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Kamal'ı Tebrik Etti
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Gu¨reş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa
23 Yaş Altı Gu¨reş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Sırbistan
'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Gu¨reş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kamal'a kutlama telgrafı gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:36 Kaynak: AA
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