Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

23.05.2022 12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

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Kaynak: AA

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