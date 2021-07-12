Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada 'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (1)

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