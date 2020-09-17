Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. (3)

Erdoğan: "Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz."

Erdoğan: "Kendimizle birlikte tüm dostlarımız, kardeşlerimiz için aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir."