Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. (3)
Erdoğan: "Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz."
Erdoğan: "Kendimizle birlikte tüm dostlarımız, kardeşlerimiz için aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir."
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:47 - Kaynak: AA
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