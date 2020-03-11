Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak, Akdeniz'in tamamına yayılacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak, Akdeniz'in tamamına yayılacak." - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi