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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'yı daha önce defalarca sorumluluk almaları konusunda uyardık,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'yı daha önce defalarca sorumluluk almaları konusunda uyardık, kimseyi ülkemizde zorla tutma gibi bir sorumluluğumuz yok."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa'yı daha önce defalarca sorumluluk almaları konusunda uyardık, kimseyi ülkemizde zorla tutma gibi bir sorumluluğumuz yok." - ANKARA
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