CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRUPALI LİDERLERLE TELEKONFERANSLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRUPALI LİDERLERLE TELEKONFERANSLA GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRUPALI LİDERLERLE TELEKONFERANSLA GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyu

-Görüşmeden fotoğraflar


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:36 Kaynak: DHA
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