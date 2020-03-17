Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle telekonferansla görüştü - Son Dakika

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

- İstanbul