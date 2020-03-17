Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle telekonferansla görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle telekonferansla görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü. Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:37 Kaynak: DHA
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