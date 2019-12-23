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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupayı bilimsel gelişmenin merkezine alan oryantalist bakış açısı hem...
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni"nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:59 Kaynak: AA
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