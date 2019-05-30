Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:56 Kaynak: AA
: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz."
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