Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:30 Kaynak: AA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz."
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