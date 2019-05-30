Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:52 Kaynak: AA
: "Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz."
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