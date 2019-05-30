Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:58 Kaynak: İHA
, "Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak" dedi. - ANKARA
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