Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

27.05.2022 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya- Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü - Son Dakika


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