CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:52 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 19:54 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçı başladı! Canlı anlatım 19:38 İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti 19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi