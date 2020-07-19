Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:03 Kaynak: DHA
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