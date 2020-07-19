Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
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19.07.2020 22:35:07. #1.13#
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