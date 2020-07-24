Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ibadet etmek isteyenleri sevindirecek bir duyuruda bulundu. Yerlikaya ''Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."